Réécoutez les émission Objectif Ciel sur les pionniers de l’Aéropostale !

Chaque dimanche à 9h, France Bleu Occitanie présente Objectif Ciel. Réécoutez les derniers numéros.

Objectif Ciel est une émission présentée par Franck Langlois et avec la complicité de Fabrice Cruz et Reine Morison de L’Envol des Pionniers Toulouse nous délivre les histoires et aventures des pionniers de l’Aéropostale.

Depuis le 1 er mars, Objectif Ciel est revenu sur de nombreux sujet comme du recrutement de Jean Mermoz, aux Pigeons Voyageurs de Vachet en passant par l’accident de Guillaumet dans les andes, les révolutionnaires de Pelotas, Le carnaval de Casablanca , le vol du 3 mars 1919 ou encore les passagers scandivanes. Tant d’histoires mystérieuses sur une grande aventure humaine.

Retrouvez en podcast les émissions Objectif Ciel sur le site de l’Envol des Pionniers de Toulouse : https://www.lenvol-des-pionniers.com/entrez-dans-laventure-de-laeropostale/histoires-de-pionniers/?fbclid=IwAR2IDae_hw53hxwcD9ex2M2WVQBHJi-h8kHsBdgcdeIUwimKyifZAto_fXA