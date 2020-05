Réouverture de l’exposition « Robert Doisneau » à Bram

Partager Facebook

Après 2 mois de fermeture au public, la ville de Bram a annoncé la réouverture des Essar[t]s, espace arts et cultures, à compter du mercredi 20 mai 2020, et de la prolongation de l’exposition évènement « Robert Doisneau : Ombre & Lumière » jusqu’au 13 septembre 2020.

Après avoir attiré, durant les premières semaines de sa présentation, près de 3000 visiteurs – unanimement conquis par l’univers poétique et singulier du grand photographe ainsi que par la qualité et la richesse des œuvres présentées – cette exposition sera donc à nouveau accessible au public dès cette semaine, dans des conditions d’accueil adaptées à la situation actuelle :

– des jours et horaires d’ouverture restreints (le mercredi, le samedi et le dimanche de 14h à 18h + exceptionnellement le jeudi 21 et le vendredi 22 mai de 14h à 18h à l’occasion du Pont de l’Ascension »)

un protocole d’hygiène et de sécurité précis (accès limité à 40 visiteurs à la fois, paiement par CB ou chèque uniquement, port du masque recommandé, gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée et à l’intérieur du site, distances de sécurité et parcours fléché à respecter, réservation obligatoire pour les groupes de plus de 8 personnes).

Doisneau à l’honneur

La petite commune audoise de 3400 âmes continue de tisser un lien intime avec les grands maîtres de la photographie « noir et blanc » en mettant en avant – à travers une sélection de plus de 100 clichés, à la fois populaires et moins connus du grand public – l’un des photographes français les plus célèbres du XXe siècle, dont les images sont entrées dans l’imaginaire collectif : Robert Doisneau.

Cette exposition réunit plus de 100 clichés, réalisés par Robert Doisneau entre 1934 et 1973, présentés sous 2 thèmes :

Le Temps Retrouvé (46 tirages)

Il s’agit d’une rétrospective générale comprenant les images les plus célèbres du photographe qui vont du « Baiser de l’Hôtel de ville » aux espiègleries des enfants à Paris en passant par les clichés d’anonymes et de célébrités.

Gravités ( 55 tirages)

Ce thème reflète une gravité insoupçonnée, en inscrivant sur la pellicule un monde dont Robert Doisenau voulait prouver l’existence et dressent le constat d’une société sans indulgence.

Robert Doisneau : Ombre & Lumière

Jusqu’au 13 septembre 2020

Les Essarts, Espace Arts & Culryre

Avenue Geogres Clémenceeau

11500 Clemenceau

Tel 04 68 24 40 66