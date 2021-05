Réouverture de la Cité de l’Espace le 19 mai

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Rendez-vous le 19 mai !

C’est officiel ! La Cité de l’ESPACE à Toulouse rouvrira ses portes au public le 19 mai 2021.

L’Espace, quelle belle aventure ! Ces derniers mois, nos yeux se sont tournés vers les étoiles et la mission Alpha avec Thomas Pesquet. On a pu suivre tous ces événement grâce à la Cité de l’Espace et des animations en ligne. Désormais, place au « présentiel ».

La Cité se prépare donc à recevoir le public avec des consignes sanitaires et une offre d’animation adaptées pour accueillir tous les curieux d’étoiles et d’astronomie.

Pour en savoir plus et réserver dès maintenant vos entrées i ic !