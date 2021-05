Toulouse. Tangopostale, de retour en juillet prochain !

Partager Facebook

Le festival Tangopostale revient pour une 12e édition du 3 au 11 juillet à Toulouse.

Chaque année, au début de l’été, Toulouse se transforme en piste de danse. Sauf l’an dernier. COVID 19 oblige, l’édition 2020 de Tangopostale n’avait pu avoir lieu. Ce n’était que partie remise pour cette très attendue 12e édition.

Le festival prendra de nouveau ses marques du 3 au 11 juillet dans la ville rose avec des concerts, des conférences, des stages de danse et de chant, des expos etc…le tout en centre ville de Toulouse.

Dans les prochains jours, les organisateurs dévoileront le programme. En attendant, on ressort les chaussures et on se prépare à refouler les planchers avant celui installé place Saint Pierre durant le festival.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/Tangopostale/