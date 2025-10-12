Rendez-vous gourmand au MEETT : Vins & Terroirs, Chocolat & Gourmandises !

Partager Facebook

Le grand rendez-vous des saveurs authentiques est de retour à Toulouse ! Le SALON VINS & TERROIRS s’associe à l’incontournable SALON CHOCOLAT & GOURMANDISES pour une édition automnale exceptionnelle au MEETT, du vendredi 24 au dimanche 26 octobre 2025. Que vous soyez connaisseur, amateur, ou simplement curieux, ce week-end est fait pour vous offrir un moment de détente et de convivialité autour des plaisirs simples et vrais.

Un marché de saveurs et de découvertes

Près de 350 exposants sont attendus, réunissant vignerons, producteurs et artisans chocolatiers venus de toute la France.

Côté Vins & Terroirs, les plus grandes régions viticoles seront représentées. C’est l’occasion d’enrichir votre cave et de profiter des conseils avisés des producteurs. Grâce aux prix « direct producteur », vous trouverez forcément votre bonheur, quel que soit votre budget. L’univers Terroir mettra également en lumière des spécialités sucrées, salées, des condiments, et bien d’autres nouveautés gourmandes.

Côté Chocolat & Gourmandises, préparez vos papilles ! Le chocolat sera célébré sous toutes ses formes : à croquer, à faire fondre, glacé, noir, au lait ou blanc. Un véritable paradis pour les gourmands !

Informations pratiques

Lieu : MEETT, Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse (Aussonne)

Dates et heures : Du 24 au 26 octobre 2025. Le vendredi de 11h à 21h (nocturne), et le samedi et dimanche de 10h à 19h.

Tarif : 7€ (prix public). 5,50€ (Tarif promo web jusqu’au 23 octobre 2025). Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

Réservation : Billets disponibles sur le site de l’événement et dans les points de vente habituels.

Ne manquez pas ce week-end gourmand pour faire le plein de découvertes et de saveurs !