Théâtre jeunesse : « Petits Papiers », un voyage poétique au Chien Blanc

Le Théâtre du Chien Blanc de Toulouse invite les plus jeunes à un spectacle plein de charme et de délicatesse : « Petits Papiers ». Rendez-vous du mardi 21 au samedi 25 octobre 2025 pour une exploration poétique de l’inconnu.

Le spectacle met en scène un personnage féminin, entièrement vêtue de papier blanc, qui tourne en rond dans sa chambre immaculée. Accompagnée de sa fidèle lampe, également faite de papier, elle décide de prendre son courage à deux mains pour affronter l’extérieur. Ponctué de petites danses, ce voyage onirique aborde avec humour et poésie des thèmes universels : le départ, la rencontre avec l’inconnu et la magie de la matière papier. Une belle façon d’encourager la curiosité et l’ouverture d’esprit.

Informations pratiques

Lieu : Théâtre du Chien Blanc, 26 Rue Cartier, Toulouse

Dates et heures : Du 21 au 25 octobre 2025. Deux représentations par jour : 10h30 et 15h30.

Tarif : 7,80€ (tarif unique)

Réservation : Billets disponibles sur le site du Théâtre du Chien Blanc et dans les points de vente habituels.

Venez découvrir ce spectacle qui émerveillera les plus petits et rappellera aux plus grands la beauté des choses simples.