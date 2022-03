Rencontre avec l’autrice Céline Denjean à Cultura de Balma

Partager Facebook

Ce vendredi 11 mars, rencontre et dédicace avec Céline Denjean, autrice de polar au magasin Cultura de Balma.

Céline Denjean est toulousaine. Ses grands-parents, anciens libraires, lui ont transmis le goût des livres. Après avoir travaillé dans le domaine social, elle se consacre aujourd’hui à l’écriture. Lauréate de plusieurs Prix littéraires dont celui du Festival Polar de Cognac, elle viendra présenter son nouveau roman « Les matrices » (Editions Marabout).

Résume de Les Matrices : En plein mois de décembre, une terrible tempête se déchaîne sur les Pyrénées. Sous la pluie battante, une jeune femme enceinte qui court à perdre haleine est percutée par une camionnette. Avant de mourir, elle murmure quelques mots en anglais : « Save the others. »Qui est cette femme sans identité ? Que cherchait-elle à fuir ? Que signifie la marque étrange sur son épaule ? Et qui sont ces autres qu’il faudrait sauver ? Les gendarmes Louise Caumont et Violaine Menou se lancent alors dans une enquête hors-norme. Au fil de leurs investigations se dessine la piste d’un trafic extrêmement organisé. Dès lors, les enquêtrices comprennent que l’horloge tourne pour d’autres femmes, sans doute prisonnières quelque part, et dont la vie ne tient plus qu’à un fil.

Rendez-vous donc le Vendredi 11 mars de 15h00 à 19h00 au magasin Cultura de Balma ( 5 rue de la Tuilerie 31130 Balma).