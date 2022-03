Le Salon Vins & Terroirs s’installe au MEETT Toulouse ce weekend !

Partager Facebook

Pour sa prochaine édition, le Salon Vins & Terroirs fête le printemps du vendredi 11 au dimanche 13 mars 2022 au MEETT Toulouse.

Avec un taux exceptionnel de 97 % de satisfaction lors sa précédente édition, le Salon Vins & Terroirs revient en force avec 150 vignerons et producteurs de la gastronomie. Promesse d’une escapade sensorielle unique, cette nouvelle édition séduira initiés, épicuriens et amateurs grâce à la richesse et à la diversité des vignobles et des producteurs régionaux.

Aller à la rencontre des vignerons venus transmettre leur passion et exprimer leur savoir- faire, recueillir des conseils d’experts, constituer ou enrichir sa cave, le salon est l’opportunité de profiter d’une relation consommateur- producteur sans intermédiaire et bénéficier de « prix direct producteurs ».

Cette année, le salon est marqué par la présence accrue de vignerons en bio ou en conversion bio mais également de producteurs certifiés Haute Valeur Environnementale (HVE).

Pour cette nouvelle édition, le salon élargit sa gamme terroir par la présence de stands gourmets haut de gamme (caviar, foie gras, vanille de Madagascar…) ainsi que de nouveaux petits producteurs (fromages, huile d’olive, porc noir de Bigorre, viande fraîche de la ferme…).

Des cours d’œnologie sous forme d’ateliers de dégustation

Pour étoffer ses connaissances, parfaire son palais ou tout simplement obtenir des conseils, des ateliers de dégustation d’une heure sont programmés tous les jours, en collaboration avec Art of Wines. Les inscriptions se font auprès de l’espace dégustation. Au programme :

– Des initiations à la dégustation destinées aux débutants soucieux de maîtriser les codes et les bases de la dégustation œnologique. Cette séance aborde l’analyse visuelle, olfactive et gustative à travers 3 vins.

Vendredi 11 mars de 16h30 à 17h30

Samedi 12 et dimanche 13 mars de 11h30 à 12h30 et de 16h30 à 17h30

– Des Masterclass destinées aux dégustateurs plus avancés désirant découvrir la typicité des cépages présents dans les appellations françaises à travers 4 vins mono-cépages.

Vendredi 11 mars de 16h30 à 17h30

Samedi 12 et dimanche 13 mars de 14h30 à 15h30

Salon Vins & Terroirs

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 mars

Nocturne le vendredi 11 mars

MEETT Toulouse (31840 Aussonne)

Plus d’infos sur www.salon-vins-terroirs-toulouse.com