L’Improbable Duo : Quand Brassens Rencontre Cohen au Bijou de Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, préparez-vous à une rencontre musicale inattendue et captivante ! Le Bijou accueille L’Improbable Duo, formé par Pauline Dupuy et Michael Wookey, les mardi 27 et mercredi 28 mai 2025 à 21h00 pour deux soirées hors du commun.

Imaginez : la voix chaleureuse de Pauline Dupuy qui s’empare des intemporels de Georges Brassens, tandis que la profondeur de Michael Wookey donne une nouvelle couleur aux poèmes chantés de Leonard Cohen. L’Improbable Duo, c’est ce mariage audacieux et réussi de deux univers musicaux emblématiques.

Le secret de leur alchimie ? Un mélange subtil des genres et des langues. Aux chansons entraînantes et pleines de « peps » de Michael répond la « langueur » mélancolique et envoûtante de Pauline (que l’on connaît également sous le nom de Cybèle le Buis). Ils jonglent avec les mots, les instruments, et les émotions, créant une atmosphère à la fois familière et surprenante.

Ce projet retrouve la poésie et la complicité qui ont fait le succès de leur précédente collaboration, « Contrebrassens », tout en y ajoutant une touche de fantaisie propre à cet improbable mais ô combien séduisant duo.

Ne manquez pas cette occasion unique de redécouvrir deux répertoires majeurs de la chanson francophone et anglophone, réinterprétés avec sensibilité, originalité et une indéniable complicité artistique.

Rendez-vous au Bijou les mardi 27 et mercredi 28 mai 2025 à 21h00 pour une expérience musicale inoubliable avec L’Improbable Duo !

Infos Pratiques :

Date : mardi 27 et mercredi 28 mai 2025 à 21h00

Lieu : Le Bijou, Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 14€

– Catégorie 2 : 12€

– Catégorie 3 : 9€

Réservations :

Le Bijou