Records de visiteurs à la Foire Internationale de Toulouse

102 000 visiteurs ont arpenté la Foire Internationale de Toulouse durant 10 jours, qui s’est achevée hier soir dimanche 23 avril au MEETT. Un record jamais atteint depuis 10 ans !

Record ! La Foire Internationale de Toulouse a fait le plein de visiteurs pendant 10 jours au MEETT pour sa 90e édition. Si les innombrables produits et services de près de 500 exposants participent indéniablement à cette affluence jamais atteinte depuis 10 ans, les organisateurs ont souhaité apporter une dimension festive et divertissante à la première manifestation économique de la région. Ce qui a plu aux visiteurs !

« Ce visitorat retrouvé sur un site comme celui du MEETT est une réelle satisfaction. Véritable défi anti-inflation, nous sommes enchantés que la Foire ait permis aux visiteurs de concrétiser un projet, de passer un agréable moment entre amis ou en famille et de réaliser des achats coups de cœur. Rendez-vous est pris pour la prochaine Foire, au printemps 2024, avec encore plus de nouveautés ! » explique Olivier Cahuzac, directeur des salons de Toulouse Evénements.

Pied de nez à la morosité ambiante, l’offre gastronomique, les innombrables trouvailles, les animations sportives et ludiques, l’attraction de la Grande Roue et la variété des ambiances musicales (notamment grâce à la complicité de Jazz In Marciac, …) ont donné au MEETT un air de fête.

Etalée sur 10 jours, l’affluence a été particulièrement dense durant les deux week-ends. Les trois nocturnes ont également été plébiscitées, dont un net succès le jour de l’ouverture marquée par un mémorable feu d’artifice.

Les trois journées gratuites ont conforté la popularité de ce rendez-vous grand public, familial et festif, apprécié de tous.