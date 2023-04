Beau is Afraid, Le Jeune Iman, Quand tu seras grand…que voir au cinéma cette semaine ?

Cette semaine dans les cinémas, on découvrira Beau is Afraid, Le Jeune Iman, Quand tu seras grand, Misanthrope, Notre Tout petit mariage, , Burnings Days et Ma Langue au chat.

Beau Is Afraid de Ari Aster

Avec Joaquin Phoenix, Nathan Lane, Amy Ryan

Beau tente désespérément de rejoindre sa mère. Mais l’univers semble se liguer contre lui…

Misanthrope de Damián Szifron

Avec Shailene Woodley, Ben Mendelsohn, Jovan Adepo

Eleanor, une jeune enquêtrice au lourd passé, est appelée sur les lieux d’un crime de masse terrible. La police et le FBI lancent une chasse à l’homme sans précédent, mais face au mode opératoire constamment imprévisible de l’assassin, l’enquête piétine.

Notre tout petit petit mariage de Frédéric Quiring

Avec Ahmed Sylla, Camille Lou, Grégoire Bonnet

Max et Lou se sont fait une promesse. Pour leur mariage ce sera seulement eux et leurs témoins. Mais ça… C’était sans compter sur l’ENORME fête surprise qui les attend ! Ils voulaient être 4, ils se retrouvent 300 et tout va très vite devenir incontrôlable… Ils rêvaient tout petit petit… Ils auront grand, TRÈS TRÈS grand !

Le Jeune imam de Kim Chapiron

Avec Abdulah Sissoko, Hady Berthe, Issaka Sawadogo

À 14 ans, Ali est un adolescent à la dérive. Sa mère qui l’élève seule ne trouve d’autres solutions que de l’envoyer au village au Mali pour finir son éducation. Dix ans plus tard, Ali revient. Malgré les doutes de sa mère auprès de qui il est prêt à tout pour briller, il devient l’imam de la cité.

Quand tu seras grand de Andréa Bescond, Eric Métayer

Avec Vincent Macaigne, Aïssa Maïga, Evelyne Istria

Yannick est aide-soignant dans une maison de retraite. Entre pression permanente et restrictions budgétaires, il fait face aux manques de moyens avec une bonne humeur contagieuse. Mais lorsqu’on lui impose de partager le réfectoire avec une classe d’enfants, la situation se complique.

Ma langue au chat de Cécile Telerman

Avec Zabou Breitman, Pascal Elbé, Mélanie Bernier

A l’aube de la cinquantaine, Laure ne supporte plus rien. Le seul être qui trouve grâce à ses yeux est Max, son chat. Lorsque ses amis de toujours débarquent pour fêter l’anniversaire de son mari et que Max disparaît, Laure disjoncte…et se met à enquêter.

Burning Days de Emin Alper

Avec Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol Babaoğlu

Emre, un jeune procureur déterminé et inflexible, vient d’être nommé dans une petite ville reculée de Turquie. À peine arrivé, il se heurte aux notables locaux bien décidés à défendre leurs privilèges par tous les moyens, même les plus extrêmes.