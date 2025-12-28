Haut-céans : une Saint-Sylvestre entre dérision et naufrage au Théâtre du Fil à Plomb

Pour conclure l’année 2025 avec humour et poésie, le Théâtre du Fil à Plomb propose une escale théâtrale singulière. Le mercredi 31 décembre 2025 à 20h30, la Compagnie Le Qui-vive présente Haut-céans, une fable maritime où l’absurde côtoie la tendresse.

L’intrigue nous place sur un radeau en perdition au milieu de l’océan. À son bord, deux âmes que tout oppose : Plantin, un barman quelque peu désorienté, et Blandaimé, un aristocrate désuet qui s’efforce de maintenir son rang malgré l’humidité ambiante. Tandis que l’un s’accroche à la partie pourrie de l’embarcation, l’autre fait briller ses parures de fortune.

Cette pièce est une véritable métaphore d’un monde où les certitudes sont aussi instables que le bois qui soutient les personnages. Pour survivre à cette bataille navale contre les éléments et la solitude, ces deux héros improvisés devront apprendre à trouver l’équilibre entre leurs univers respectifs.

Une création hybride et complice

Le spectacle s’appuie sur une structure originale : il s’ouvre sur Bataille navale de Jean-Michel Ribes, prolongé par une écriture originale imaginée par les deux interprètes, Frédéric Cyprien et Nicolas Dégremont. Également metteurs en scène, les deux comédiens livrent une performance de 1h10 où le rire sert de bouée de sauvetage face à la fragilité de l’existence.

Un rendez-vous idéal pour célébrer le passage à la nouvelle année sous le signe de l’imaginaire et du spectacle vivant.

Informations Pratiques – Haut-céans