Loisirs en Occitanie : Les Lapins Crétins s’emparent des arènes de réalité virtuelle EVA

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Vous cherchez une activité originale, intergénérationnelle et rafraîchissante pour cet été ? Le réseau de réalité virtuelle free-roaming EVA, en collaboration avec le géant du jeu vidéo Ubisoft, lance une toute nouvelle expérience immersive : The Lapins Crétins: Color Chaos. Désormais disponible dans plusieurs villes d’Occitanie, dont Toulouse, cette aventure marque un tournant majeur pour l’enseigne en s’ouvrant au grand public et aux familles.

De l’e-sport de haut vol au divertissement familial

Jusqu’à présent, les arènes EVA (Esports Virtual Arenas) s’étaient forgé une solide réputation auprès des gamers et des amateurs de compétitions e-sportives intenses. Avec l’arrivée de la licence culte Les Lapins Crétins, l’enseigne opère une ouverture stratégique vers un public beaucoup plus large.

Ce partenariat prestigieux avec Ubisoft permet de proposer une expérience ludique, colorée et résolument tournée vers le fun en équipe. Plus besoin d’être un joueur aguerri pour enfiler le casque de réalité virtuelle : l’amusement est immédiat et accessible à toutes les générations.

« Color Chaos » : 500 m² de batailles de peinture virtuelles

Le concept de The Lapins Crétins: Color Chaos est aussi simple qu’addictif. Lâchés sur un immense espace de déplacement libre de 500 m², les joueurs s’affrontent en équipe avec un seul objectif : recouvrir le décor virtuel d’un maximum de peinture !

L’accent a été mis sur l’immédiateté et l’accessibilité. L’expérience ne nécessite aucune prise en main technique préalable : il suffit de se déplacer physiquement dans l’arène et de viser au jugé pour interagir avec l’univers loufoque du jeu.

« L’objectif était de concevoir un titre inclusif », souligne Jean Mariotte, CEO d’EVA. « Color Chaos met les joueurs aguerris et les néophytes sur un même pied d’égalité, ce qui en fait un support parfaitement adapté pour les sorties intergénérationnelles. »

Le bon plan loisir idéal face aux fortes chaleurs estivales

Alors que la région Occitanie fait régulièrement face à des pics de chaleur en période estivale, trouver une activité qui concilie dépense physique et confort thermique peut s’avérer compliqué.

Les arènes EVA apportent une réponse parfaite à cette problématique. En proposant cette aventure dans des salles entièrement climatisées, l’enseigne offre une alternative de loisir idéale à l’abri du soleil. Le format free-roaming (déplacement libre) permet aux groupes et aux familles de se dépenser et de courir, tout en profitant d’un environnement tempéré des plus agréables.

Informations pratiques et réservations

Prêts à plonger dans le chaos coloré des Lapins Crétins ? Voici tout ce qu’il faut savoir pour organiser votre session :