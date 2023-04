« Raconte-moi Montaudran », un week-end à la découverte de l’histoire de l’aéropostale

Partager Facebook

Le samedi 15 et le dimanche 16 avril 2022, L’Envol des Pionniers et l’Association des Amis de L’Envol des Pionniers donnent rendez-vous au public pour une nouvelle édition de « Raconte-moi Montaudran ».

Autour d’animations, expositions, conférences et films, petits et grands sont invités à venir découvrir l’histoire de l’aéropostale dans le quartier de Toulouse-Montaudran. Pour cette seconde édition, l’événement a pour thématique « La Ligne et la mer ».

L’Envol des Pionniers n’est pas un site comme les autres. C’est ici même, dans le quartier de Toulouse-Montaudran, que s’est écrit l’histoire de l’aéropostale et de ses aviateurs de légende tels qu’Antoine de Saint Exupéry, Henri Guillaumet ou encore Jean Mermoz. Pendant près de 15 ans, mécaniciens, pilotes, ingénieurs, ouvrières entoileuses… se sont ainsi côtoyés pour réussir l’exploit : transporter le courrier par les airs.

Afin de faire connaître cette épopée humaine et industrielle au grand public, L’Envol des Pionniers et l’Association des Amis de L’Envol des Pionniers organisent, le samedi 15 et le dimanche 16 avril 2023, la seconde édition de « Raconte-moi Montaudran », un événement qui mettra à l’honneur la mer autour de nombreuses animations et rendez-vous.

Infos : https://www.lenvol-des-pionniers.com/