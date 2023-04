Exposition Marcel Marceau, l’art du mime à Toulouse

Partager Facebook

Du 4 avril au 2 juillet, la Cinémathèque de Toulouse propose une exposition autour d’un artiste unique : Marcel Marceau.

Mondialement reconnu pour son talent, Marcel Marceau, né à Strasbourg le 22 mars 1923 et décédé à Cahors en 2007, a bataillé toute sa vie pour faire reconnaître le mimodrame comme un art à part entière. À l’occasion du centenaire de la naissance de cet immense artiste, Actes Sud publie son autobiographie inédite, Histoire de ma vie. De 1923 jusqu’en 1952. L’occasion pour la Cinémathèque de Toulouse d’organiser une exposition (4 avril > 2 juillet) et deux jours en son honneur (18 et 20 avril).

Cette exposition sera unique à plus d’un domaine. « En 2016, ses filles, Aurélia et Camille Marceau, déposent à la Cinémathèque de Toulouse toutes les archives audiovisuelles qu’elles conservaient, puis nous confient en 2022 un important fonds de photos, correspondances et archives papier concernant, de près ou de loin, le cinéma. En découvrant dans l’exposition son carnet de bord des débuts ou ses albums de presse, le visiteur peut imaginer l’artiste penché pendant des heures à dessiner, découper, coller des articles de journaux pour composer ses albums personnels. Les photos hors scène dressent un portrait de l’homme derrière le masque, et les documents présentés dans l’exposition, parmi lesquels des objets qu’Aurélia et Camille Marceau ont prêtés pour l’occasion, nous permettent de pénétrer dans l’intimité de Marcel Marceau et de toucher du doigt sa force poétique qui rayonne, avec sa charge émouvante, joyeuse et explosive, telle la fleur rouge qui surmonte son chapeau » explique Francesca Bozzano, directrice des collections de la Cinémathèque de Toulouse.

Rendez-vous dès le 4 avril pour découvrir et redécouvrir une oeuvre unique à Toulouse.

Infos : lacinemathequedetoulouse.com