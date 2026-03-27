Quoi faire ce week-end à Toulouse ? Du 27 au 29 mars 2026

Partager Facebook

Twitter

Le week-end est enfin là, et la Ville Rose ne manque pas d’énergie pour vous faire vibrer ! Que vous ayez envie de supporter nos sportifs locaux, de chiner des pépites rétro, d’applaudir les stars de l’humour ou d’explorer l’univers de la robotique, le programme s’annonce riche et intense. Sortez vos agendas, voici notre sélection des meilleures sorties du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2026 à Toulouse.

Vendredi : Sport, Rires et Dancefloor

Pour bien lancer le week-end, la soirée de vendredi s’annonce électrique avec trois ambiances au choix :

Fenix Toulouse Handball vs Limoges : Ambiance survoltée garantie au Palais des Sports ! Venez soutenir le Fenix dans ce choc face à Limoges. C’est le moment de donner de la voix et de faire honneur à l’esprit sportif toulousain.

La Nuit du Printemps : Événement phare du festival Le Printemps du Rire, ce grand gala réunit sur scène un plateau d’humoristes exceptionnels pour une soirée de stand-up et de fous rires inoubliable.

La Boom du 101 : Envie de vous déhancher jusqu’au bout de la nuit ? Le 101 organise sa fameuse soirée à thème. Sortez vos meilleures tenues et préparez-vous à enflammer la piste de danse.

Samedi : Création, Robotique et Humour (pour les chanceux)

Coupe de Robotique Junior Occitanie 2026 : Direction la Cité de l’Espace pour un événement qui va fasciner petits et grands. Venez encourager les jeunes talents de la région qui feront s’affronter leurs créations robotiques lors de ce tournoi passionnant !

Marché des créateurs « Étincelantes, Créatrices en lumière » : Envie de soutenir l’artisanat local ? Ce superbe marché met à l’honneur le talent de créatrices de la région. L’occasion idéale de dénicher des pièces uniques (bijoux, mode, déco) faites avec passion.

Les Chevaliers du Fiel « Vacances à Dubaï » (COMPLET ❌) : Le célèbre duo toulousain est de retour à La Comédie de Toulouse pour son nouveau spectacle délirant. Attention, le succès est au rendez-vous et la salle affiche déjà complet ! Félicitations à ceux qui ont eu la chance de choper leurs billets.

Tout le week-end : Chiner aux Halles

Toulouse Vintage aux Halles de la Cartoucherie : Samedi et dimanche, le paradis du rétro s’installe aux Halles ! Vêtements de seconde main, accessoires, vinyles et objets déco… Venez flâner dans ce marché 100% vintage pour dénicher la perle rare, tout en profitant de l’ambiance chaleureuse et gourmande de la Cartoucherie.

Dimanche : Brunch, Improvisation et Poésie Musicale

Le dimanche, on prend le temps de rire et de s’émouvoir pour clôturer le week-end en beauté :

Flash Comedy Brunch #3 : Le Flashback Café s’associe au Printemps du Rire pour une formule dominicale parfaite : un délicieux brunch accompagné d’un plateau d’humoristes pour se réveiller dans la bonne humeur.

Match d’impro France – Suisse : Toujours au Flashback Café, la joute verbale s’annonce féroce et hilarante. Venez assister à cette rencontre d’improvisation théâtrale internationale où les équipes s’affronteront sans filet sur les thèmes imposés par l’arbitre (et le public !).

Ben Mazué au Zénith : Pour terminer la semaine tout en douceur, l’incontournable Ben Mazué posera ses valises au Zénith Toulouse Métropole. Un concert intime, poétique et touchant qui promet un magnifique moment de communion avec le public toulousain.

Bon week-end à toutes et à tous dans la Ville Rose !