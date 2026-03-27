Jardinage à Toulouse : Apprenez à réussir vos boutures de printemps au Muséum

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Jardinage : Maîtrisez l’art des boutures de printemps au Muséum de Toulouse

Le printemps s’installe et avec lui, l’envie de multiplier ses plantes sans se ruiner. Ces samedi 28 et dimanche 29 mars 2026, le Muséum de Toulouse vous attend pour un atelier pratique dédié aux boutures de printemps.

Pourquoi acheter de nouveaux plants quand on peut les créer soi-même ? Le bouturage est une technique ancestrale, à la fois magique et très accessible, qui permet de donner naissance à une nouvelle plante à partir d’un simple morceau de tige ou de feuille. Mais pour que la magie opère et que les racines pointent le bout de leur nez, quelques règles d’or sont à respecter.

Un atelier « mains dans la terre »

Durant ce dernier week-end de mars, les jardiniers du Muséum partagent leur savoir-faire au cœur du Jardin Botanique. Que vous soyez un jardinier du dimanche ou un passionné de botanique, cet atelier vous donne les clés pour :

Choisir les bons spécimens : Quelles plantes se prêtent le mieux au bouturage printanier ?

Réaliser le geste parfait : Où couper et comment préparer la bouture ?

Assurer la reprise : Quel type de substrat et quel niveau d’humidité pour favoriser l’enracinement ?

Pourquoi le printemps ?

C’est la saison du réveil végétal. La sève remonte, les cellules se multiplient rapidement : c’est le moment où vos chances de réussite sont les plus élevées. Repartir de l’atelier avec ses propres boutures, c’est l’assurance d’avoir un balcon ou un jardin foisonnant pour l’été.

Infos pratiques pour votre week-end

Ne tardez pas à réserver, ces ateliers thématiques sont souvent pris d’assaut par les Toulousains en quête de verdure.

Dates : Samedi 28 et Dimanche 29 mars 2026

Horaires : De 10h30 à 12h30

Lieu : Muséum de Toulouse (Jardin Botanique), 35 allées Jules Guesde.

Public : Adultes

Tarif : 10 € (sur réservation)

Réservations et billetterie : Muséum