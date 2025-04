Qui accédera à la finale du Tremplin Rose ?

Partager Facebook

Le 23 avril, quatre demi-finalistes enflammeront la scène du Metronum dès 19h30 pour décrocher leur place en finale du Tremplin, l’initiative de Rose et Bigflo et Oli pour faire émerger les talents régionaux.

Rendez-vous le 23 avril au Metronum à 19h30 ! Entrée gratuite sur réservation (places limitées).

Découvrez Enock (R&B/hip-hop), De Fleur (pop/jazz/électro), Séleste (auteure-compositrice-interprète) et Spiritisma (hip-hop/électro/pop/expérimental).

Enock s’est imposé avec un univers mélancolique et sombre, et façonne une esthétique à la croisée du R&B et du hip-hop.

De Fleur est un groupe aux sonorités mêlant pop, jazz et musique électronique, né de la rencontre entre Nino et Elie en 2023.

Séleste est une auteure-compositrice-interprète originaire de Corrèze et installée entre Toulouse et Paris.

Spiritisma est un artiste aux multiples facettes, nourri d’influences allant du hip-hop à l’électro, en passant par la pop et l’expérimental.

La seconde demi-finale et ses participants seront annoncés prochainement.