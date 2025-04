Le phénomène Pierre Garnier en concert solo au Zénith Toulouse Métropole !

Partager Facebook

Le vendredi 25 avril 2025 à 20h00, le Zénith Toulouse Métropole accueillera Pierre Garnier, la révélation musicale de l’année, pour une date très attendue de sa tournée solo des Zéniths !

Après avoir conquis le cœur de millions de téléspectateurs et spectateurs grâce à sa voix singulière et puissante ainsi qu’à sa personnalité attachante, le grand gagnant de la Star Academy s’apprête à retrouver son public toulousain.

Son « Chaque Seconde Tour », dont la première partie prévue début 2025 a affiché complet en un temps record, prendra ensuite une dimension XXL avec cette tournée des Zéniths à travers toute la France.

L’année 2024 a été celle de tous les records pour ce jeune artiste de 22 ans. Depuis sa sortie de l’émission, il a enchaîné les succès, notamment avec son titre « Ceux qu’on était », certifié single de diamant (plus de 50 millions de streams) et devenu un véritable tube en quelques mois seulement. Parallèlement, le Star Academy Tour, plus grande tournée francophone de l’année avec plus de 400 000 spectateurs, a permis à Pierre de confirmer sa présence scénique et son aisance remarquable.

Son premier album, « Chaque Seconde », suivi de cette tournée en solo, sera l’occasion pour Pierre Garnier de se présenter individuellement, de dévoiler une part de sa vie et de son être profond. Mais surtout, à travers cette première tournée personnelle, Pierre partira à la rencontre de son public, celui qui le suit déjà, celui qui l’attend avec impatience et celui qui l’aime déjà.

Ne manquez pas cette chance unique de découvrir Pierre Garnier sur scène au Zénith de Toulouse !

Infos Pratiques :

Date : vendredi 25 avril 2025 à 20h00

Lieu : Zénith de Toulouse

Tarifs : 39€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr