Que faire pendant les vacances d’hiver à Toulouse ?

Pour les vacances d’hiver, Toulouseblog a sélectionné plusieurs idées de sortie à faire en famille à Toulouse.





Séances Ciné-Filou au CGR Blagnac

C’est le rendez-vous 7e art pour les enfants pendant les vacances scolaires. Une occasion de donner gout au cinéma pour le très jeune public (2 à 5 ans) souvent sans réelle offre de film pour cette tranche d’age. Après une première édition cet automne puis à Noël, le CGR Blagnac propose de nouvelles séances Ciné-Filou.Lors des vacances scolaires, un thème sera défini, et une programmation de 5 à 6 films pour les tout petits sera choisie.

> https://www.toulouseblog.fr/pour-les-vacances-dhiver-nouvelles-seances-cine-filou-au-cgr-blagnac/

Nouvelle expo au Quai des Savoirs

Ces dernières années, des feux gigantesques ont dévasté la planète. Ce phénomène, exceptionnel il y a encore quelques années, devient plus fréquent, y compris dans des régions qui semblaient hier encore peu touchées, comme en Sibérie ou, plus proche de nous, en Bretagne. On se souvient notamment de l’été dernier en Gironde durant l’été dans une année de température record. Pour mieux comprendre le phénomène du feu, et plus spécialement celui de ces incendies hors normes, le Quai des Savoirs propose une nouvelle grande exposition, « Feux, mégafeux » du 9 février au 5 novembre 2023.

> https://www.toulouseblog.fr/feux-megafeux-la-nouvelle-exposition-du-quai-des-savoirs-toulouse/

« Dans les cartons », l’expo de la Halle aux Grains

Elle présentera dans la Halle et en extérieur sur la Piste des Géants, des centaines de croquis inédits de petites et grandes machines dessinés par François Delaroziere.

Certaines de ces machines se donnent aujourd’hui en spectacle partout dans le monde, d’autres encore, n’ont jamais vu le jour. Esquisses et silhouettes de fabuleuses chimères : venez découvrir ces trésors, qui étaient jusqu’ici, bien cachés dans les cartons à dessin de la compagnie.

Les temps forts :

Exposition Dans les Cartons : du samedi 4 février à la fin de l’été

Nocturne aux flambeaux : samedi 18 février de 18h à 22h

Portraits du public par Paul, le robot de Patrick Tresset : du 17 février au 31 mars

Ateliers de dessin par François Delaroziere (à partir de 12 ans) : chaque jour, du 3 au 5 mars de 10h à 12h30

Séances de dédicaces de François Delaroziere : chaque jour du 3 au 5 mars à 17h

Conférence de François Delaroziere : samedi 5 mars à 16h

Extrême Cinéma à la Cinémathèque de Toulouse

24 ans d’existence pour une manifestation qui ne s’interdit rien, et toujours ce désir de raviver les flammes du cinéma des marges. Des films cultes ou totalement oubliés, un ciné-concert en ouverture, des concerts tout court, une exposition, des performances, mais encore et toujours la parole aux invités. Réalisateurs, auteurs, fanzineurs, programmateurs, musiciens, superhéros, au masculin ou au féminin…

Rendez-vous du 17 au 25 février 2023 à la Cinémathèque de Toulouse : www.lacinemathequedetoulouse.com

Ciné-concert Dragon Ball Z au Zénith Toulouse

Les fans du manga sont aux anges. Lors d’une soirée, le 19 février 2023, découvrez le concert Dragon Ball à Toulouse. Les musiques et chansons de légendes de DragonBall, DragonBall Z & DragonBall Super seront sublimées par un orchestre symphonique complet accompagné d’un pop-band interprètent devant vous les titres de ces légendes de l’animation Japonaise. Avec la présence exceptionnelle du chanteur Hiroki Takahashi chanteur original DragonBall qui interprètera les titres.

Le Festival des Artistes du Cirque de Toulouse

Du 18 février au 5 mars 2023, le Festival des Artistes du Cirque de Toulouse s’installe à l’hippodrome de Toulouse. Venez profitez d’un spectacle sous chapiteau chauffé avec des attractions internationales . Au programme : 16 artistes et des disciplines en tout genre : sangles aériennes, main à main, monocycle, jonglage, trapèze, pole aérien, et bien d’autres encore !

> https://www.festival-cirque-toulouse.fr/

Parents, la nouvelle pièce de Mélissa et Fred

On en appelle à tous les parents, jeunes parents, parents d’ados, grands-parents, parents d’enfant unique, de famille nombreuse ou recomposée. Darons, daronnes, expérimentés ou en devenir, ce spectacle est fait pour vous ! « Avant on avait des principes, aujourd’hui on a des enfants « …Dans cette nouvelle création, Mélissa et Fred parlent de la parentalité sans complexe.

Rendez-vous les 23 et 24 février puis les 17 et 24 mars et le 8 avril au Studio 55 Toulouse.

> www.studio-55.fr

Les Bodin’s au Zénith Toulouse Métropole

Les Bodin’s seront de retour après leur succès au cinéma au Zénith de Toulouse les 3 et 4 mars 2023.

Ecrit, mis en scène et interprété par Vincent DUBOIS et Jean-Christian FRAISCINET, le phénomène burlesque ‘’Les Bodin’s Grandeur Nature’’ triomphe dans tous les zéniths de France depuis septembre 2015. Vite adopté par un public souvent hilare et ému, le spectacle a déjà enthousiasmé plus de 1 500 000 spectateurs.

Vacances à l’Aeroscopia

Passez les vacances d’hiver en famille au musée Aéroscopia. Au programme, pendant quinze jours, pilotages de drones, ateliers Aero’brique (fabrication de pièces en lego), le spectacle Le fabuleux Voyage de Vincenzo Velivolo, ateliers Kapla et bien entendu la visite du musée.

> https://www.aeroscopia.fr/

Dernières pour l’expo Niki de Saint Phalle

Venez profiter une dernière fois de l’exposition « Niki de Saint Phalle. Les années 1980 et 1990 : l’art en liberté » ! Afin de célébrer les deux derniers jours de l’exposition dédiée à l’artiste franco-américaine Niki de Saint Phalle, les Abattoirs prolongent l’ouverture de leurs portes jusqu’à 19h. Le musée fera gagner des cadeaux les 4 et 5 mars.