Quatre toulousains sélectionnés pour la CAN 2024 !

Quatre joueurs du Toulouse FC disputeront ce mois de janvier la Coupe d’Afrique des Nations 2024 en Côte d’Ivoire.

La grande fête du football africain prend ses quartiers du 13 janvier au 11 février 2024 en Cote d’Ivoire pour la 34e Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Pour cette compétition, 4 joueurs du Toulouse FC vont y participer au côté de leur équipe nationale : Moussa Diarra avec le Mali, Frank Magri avec le Cameroun, Logan Costa avec le Cap Vert et Mamady Bangré avec le Burkina Faso. Une mauvaise nouvelle pour le TFC actuellement 16e de Ligue 1, mais une excellente chose pour les joueurs et leur pays.

4️⃣ Violets sont convoqués avec leur sélection pour disputer la #CAN2023 !@diarramoussa23 🇲🇱@magri_10 🇨🇲

Logan 🇨🇻

Mamady 🇧🇫



Bonne préparation à eux, début de la compétition à partir du 13 janvier en Côte d'Ivoire 💪😈



➕⤵️https://t.co/G0IFMJwuqy pic.twitter.com/ylwOs67Fzh — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 4, 2024

Frank Magri rencontrera avec le Cameroun les équipe du Gambia, de la Guinée et du Sénéal. Moussa Diarra (Mali) défiera la Namibie, l’Afrique du Sud et la Tunisie. Le Cap-Vert de Logan Costa est dans la poule de l’Egypte, du Ghana et du Mozambique. Enfin Mamadu Bangré (Burkina Faso) jouera contre l’Algérie, l’Angola et la Mauritanie. Premiers rendez-vous dès le 13 janvier prochain.

La CAN 2024 sera diffusé en France sur les chaines du groupe BeIn Sports.