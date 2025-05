Puggy de Retour à Toulouse : Rendez-vous Incontournable à La Cabane !

Partager Facebook

Le son pop-rock énergique de Puggy va résonner à Toulouse ! Le groupe belgo-britannique Puggy sera en concert exceptionnel à La Cabane de Toulouse le samedi 15 novembre 2025 à 20h00. Après une absence de six ans de la scène, Matthew Irons, Romain Descampe et Egil «Ziggy» Franzen reviennent plus inspirés que jamais, portés par un vent de fraîcheur et de modernité.

Leur nouveau single, l’hymne à la résilience « Never Give Up », marque un retour en force et témoigne de l’évolution du groupe. Loin de se cantonner à leurs racines pop-rock, Puggy s’est transformé en un collectif de producteurs polyvalents. Durant ces années, ils ont exploré de nouveaux horizons, composant des musiques de films, collaborant avec des orchestres symphoniques et accompagnant de nombreux artistes de renom vers le succès. Des figures telles que Lous And The Yakuza, Yseult, Adé ou Angèle ont ainsi croisé leur chemin au sein de leur studio d’enregistrement, un véritable espace de création et de rencontres.

Au cœur de ce studio bouillonnant d’idées, la cuisine s’est imposée comme le centre névralgique de leur processus créatif. C’est entre les ustensiles et les effluves de café que les nouvelles chansons de Puggy ont pris forme, dans une atmosphère spontanée et conviviale, au gré des envies et des conversations avec les artistes de passage.

De cette approche décomplexée, où l’acoustique d’un lieu de vie devient un terrain de jeu créatif, émergent des sonorités nouvelles et surprenantes. Derrière les murs de leur studio, Puggy a su ouvrir des portes vers d’autres sensibilités, notamment celle de Nikola Feve, alias NK.F. Producteur des albums acclamés de PNL et Damso, et collaborateur d’artistes tels qu’Orelsan, Sébastien Tellier ou Zaho De Sagazan, NK.F a initié un dialogue musical stimulant avec le trio. De cet échange est né un groove inédit, infusé de R’n’B, propulsant Puggy vers des territoires sonores inexplorés.

Fort de cette nouvelle dynamique et d’une liberté artistique retrouvée, Puggy maîtrise désormais chaque étape de sa création, de son propre label à son studio d’enregistrement. Inspiré par une communauté artistique riche et par des moments de partage culinaires, le groupe bruxellois est prêt à retrouver son public sur scène, son terrain de prédilection. Attendez-vous à un concert galvanisant, à l’image de leur réputation !

Infos Pratiques :

Date : Dimanche 05 Avril 2026 à 19h00

Lieu : La Cabane de Toulouse

Tarifs : 28€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr