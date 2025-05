Humour Noir et Sans Filtre : Bun Hay Mean de Retour à Toulouse au Casino Théâtre Barrière !

Tenez-vous prêts à rire sans tabou ! L’irrésistible Bun Hay Mean sera de retour sur la scène toulousaine le jeudi 8 janvier 2026 au Casino Théâtre Barrière. Après avoir conquis le public avec ses deux premiers spectacles à succès, « Chinois Marrant » et « Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent », l’humoriste revient avec un tout nouveau stand-up qui promet une soirée explosive.

Attendez-vous à un cocktail détonnant de transgressions, de provocations et de punchlines hilarantes ! Bun Hay Mean, connu pour son humour audacieux et son style unique, annonce un véritable retour aux sources. Fidèle à lui-même, il n’épargnera rien ni personne, pour le plus grand plaisir des amateurs d’humour noir et décomplexé.

Ce nouveau spectacle est l’occasion de retrouver l’énergie et la verve de cet artiste hors norme, qui manie l’autodérision et l’absurde avec une maestria déconcertante. Si vous aimez rire de tout, sans limites, alors cette soirée est faite pour vous !

Attention : Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans. Le ton et les thèmes abordés par Bun Hay Mean peuvent ne pas convenir à un public plus jeune.

Informations Pratiques :

Date : Jeudi 8 janvier 2026

Lieu : Casino Théâtre Barrière de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 41€

– Catégorie 2 : 38€

– Catégorie 3 : 29€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr