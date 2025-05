Événement Musical à Toulouse : L’Intense et Poétique Chaton en Concert Exceptionnel au Rex !

Partager Facebook

Toulouse s’apprête à accueillir un artiste rare et captivant ! Le talentueux Chaton, fort d’une œuvre impressionnante et d’une aura singulière, se produira sur la scène du Rex de Toulouse le jeudi 22 mai 2025 à 19h30.

Artiste profondément dévoué à sa musique, Chaton est de ceux qui préfèrent laisser ses créations parler pour lui, loin des feux de la rampe médiatique. Avec une discographie stupéfiante de 25 albums et plus de 300 titres en seulement sept ans, il témoigne d’une polyvalence artistique hors du commun : chanteur, compositeur, interprète, écrivain et, pour la première fois, comédien d’un soir avec un tout nouveau spectacle en stand-up.

Après six années passées à envoûter les scènes parisiennes, Chaton brise le silence et part en tournée à travers toute la France en 2025, une véritable aubaine pour ses nombreux admirateurs en province.

Fort de plusieurs concerts mémorables et complets dans des lieux emblématiques de la capitale, de La Cigale au Trianon, et avec une date déjà annoncée à l’Olympia en 2026, Chaton choisit de retrouver son public dans l’intimité des clubs à l’occasion de cette tournée événement.

Ce rendez-vous au Rex de Toulouse promet d’être unique, un lieu de rencontre où l’émotion brute et la célébration se conjugueront. C’est une invitation à partager des moments rares et précieux, où la voix et les mots de Chaton feront vibrer chaque cœur avec ses textes touchants et ses mélodies inoubliables.

Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans l’univers poétique et intense de Chaton !

Infos Pratiques :

Date : Jeudi 22 mai 2025 à 19h30

Lieu : Le Rex de Toulouse

Tarifs : 24€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr