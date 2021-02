Pro D2 : Réduit à 13, Colomiers tombe à Biarritz (33-16)

Partager Facebook

Pour le compte de la 7e journée de Pro D2 (match en retard), le Biarritz Olympique s’est imposé logiquement face à Colomiers réduits à 13 ( 33-16).

Dans ce remake du match de la semaine passée, déjà perdu par la Colombe, les columérins se sont sabordés rapidement mettant fin aux espoirs de l’emporter. Sur mauvais gestes, VICI et Deysel voient rouge et Poët pour une faute de jeu prend un carton jaune. Il n’en fallait pas temps pour que les basques prennent le score pour ne plus le lacher.

Malgré la réduction des joueurs sur le terrain, Colomiers ne démérite pas et montre un joli visage pour éviter la correction. Le score se terminera par le point de bonus offensif pour les basques mais avec seulement 4 essais encaissés par les haut-garonnais.

Niveau classement, Biarritz prend une belle option consolidant la 3e place à deux points du second, alors que Colomiers avec quatre défaites sur les cinq derniers match pointe à la 6E place à 14 points du BO.