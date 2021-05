Pro D2 : La rencontre Colomiers – Mont-de-Marsan annulée

Partager Facebook

Suite à des cas de COVID 19 dans les rangs du Colomiers Rugby, la rencontre de la dernière journée de Pro D2 face à Mont de Marsan est annulée.

Les columérins terminent la saison régulière sans jouer et se prépare aux barrages du 22 mai prochain.

Malgré toutes les précautions mises en œuvre depuis le début de la saison, c’est dans la dernière ligne droite que la Colombe est touchée par le virus. Les personnes concernées ont été mises à l’isolement dès la prise de connaissance des résultats et nous leur souhaitons un bon rétablissement, en espérant les revoir vite sur les terrains.

Par conséquent, la rencontre prévue ce vendredi à Mont-de-Marsan dans le cadre de la 30ème et dernière journée de Pro D2 est malheureusement annulée, et la péréquation sera appliquée. Ainsi, Colomiers Rugby se verra attribuer la moyenne de ses points gagnés à l’extérieur, et Mont-de-Marsan la moyenne de ses points gagnés à domicile.

Colomiers Rugby terminera donc la saison avec 75,64 points.

Colomiers Rugby est d’ores et déjà tourné vers la préparation des barrages qui auront lieu le week-end du 22 mai, tout en appliquant le protocole sanitaire adéquat à la situation. Colomiers devrait se déplacer à Biarritz (3e) pour espérer une demi finale face à Perpignan.