Pro D2 : Colomiers l’emporte face à Agen (20-15)

Jeudi soir, en ouverture de la 22e journée de Pro D2, Colomiers a pris le meilleur sur Agen (20-15) et se relance pour la course aux play-offs.

Jeudi du côté de Michel-Bendichou, la pluie accueillait les 30 participants de ce Colomiers-Agen, choc de la 22e journée de Pro D2. Les columérins, dans une belle ambiance, ont su prendre le meilleur en début de match grâce à un essai de Max Auriac (9e) et une pénalité de Javaux (10-0). Petite alerte au retour des vestiaires où Agen prend les devants en raison de plusieurs fautes des haut-garonnais dont un carton jaune pour le pilier Thomas Dubois (10-12). A 14 contre 15, Colomiers se montre plus costaud et va même inscrire un essai en force par Thomas Larrieu. Agen ne reviendra pas.

Avec ce résultat, Colomiers est désormais 4e de Pro D2 à un point d’Agen (3e).