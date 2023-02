Prattseul dévoile le titre « Mon Vieil Ami »

Partager Facebook

Prattseul revient avec un nouveau single et clip, « Mon vieil ami » premier extrait de son prochain projet prévu pour l’automne.

Auteur d’une première trilogie de titres en 2021, découvert aux Bars en Trans et aux Mama Festival cette année, mais aussi aux Inouis du Printemps de Bourges Occitanie l’année précédente, Prattseul continue d’invoquer ses univers surréalistes, et sa pensée ironique et lucide à travers différents titres. Le toulousain revient avec un nouveau titre ce vendredi. Avec « Mon vieil ami », Simon Tirel nous propose une nouvelle fois, un morceau qui s’ancre dans un univers créatif et musical plein d’originalité.

Il y a 8 ans, Prattseul a perdu un de ses meilleurs amis. Ils avaient tout juste 20 ans. Ce morceau lui est adressé. « Mon vieil ami » est une invitation à prendre le temps de profiter de chaque instant qui passe aux côtés de nos proches.

Une vidéo live orchestrale (15 musiciens) scénarisée dans laquelle on découvre Prattseul face à son double accompagne cette belle sortie.