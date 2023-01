Prime Video s’installe pour deux jours près de Toulouse

Partager Facebook

Prime Video dévoile le programme de son ‘Prime Video Club’ à Toulouse les 6 et 7 janvier 2023.

Après le succès de l’événement à Paris qui affichait complet, le Prime Video Club s’installe au Centre Commercial Toulouse Blagnac les 6 et 7 janvier 2023 avec de nouvelles projections exclusives.

La programmation complète est disponible sur http://www.primevideoclub.fr, où vous retrouverez également de plus amples informations sur l’événément, ainsi que tous les détails nécéssaires sur comment réserver sa place pour assister aux projections inédites ou participer aux sessions du studio de doublage en présence des voix célèbres françaises de Batman et Spiderman, entre autres , Donald Reignoux et Philippe Valmont proposeront aux Toulousains de tester l’apprentissage du doublage sur des sessions de 30 minutes (sessions de 30 minutes – vendredi 6 janvier 2023 de 12h30 à 20h / Samedi 7 janvier 2023 de 10h30 à 20h).

Projections exclusives :

VENDREDI 6 JANVIER

12h à 14h15 : Cosmic Love – Sortie prévue le 6 janvier sur Prime Video

Saison 1, Épisodes 1, 2 et 3

14h30 à 15h45 : Vampire Academy – Sortie le 23 décembre sur Prime Video

Saison 1, Épisode 1

16h à 18h15 : Cœurs Noirs – Sortie prévue en 2023 sur Prime Video

Saison 1, Épisodes 1 et 2

18h30 à 19h50 : Hunters – Sortie prévue le 13 janvier sur Prime Video

Saison 2, Épisode 1

SAMEDI 7 JANVIER

10h15 à 11h15 : Vampire Academy – Sortie le 23 décembre sur Prime Video

Saison 1, Épisode 1

11h30 à 13h45 : Cœurs Noirs – Sortie prévue en 2023 sur Prime Video

Saison 1, Épisodes 1 et 2

14h à 16h15 : Cosmic Love – Sortie prévue le 6 janvier sur Prime Video

Saison 1, Épisodes 1, 2 et 3

16h30 à 17h45 : Hunters – Sortie prévue le 13 janvier sur Prime Video

Saison 2, Épisode 1

18h à 20h : Shotgun Wedding – Sortie le 27 janvier sur Prime Video