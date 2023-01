Découvrez le premier épisode du retour de La Cuisine des Mousquetaires !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le site france.tv a mis en ligne le premier épisode du retour de « La Cuisine des Mousquetaires » avec Fabrice Mignot et l’humoriste Caroline Estremo. L’émission sera diffusée sur France 3 Occitanie samedi 7 janvier.

C’est le retour de l’émission culte des années 1980 et 1990 animée à l’époque par le duo Maïté et Micheline. Le chef Fabrice Mignot et l’humoriste Caroline Estremo font revivre « La Cuisine des Mousquetaires » dès samedi 7 janvier sur France 3 Occitanie. Dans un décor renouvelé, ils nous offrent des recettes accessibles à tous, des astuces du chef, des découvertes de produits du terroir de qualité, des témoignages de producteurs-trices qui aiment leur métier…

La première émission autour du Pot au feu 2.0 est accessible en avant première sur le site france.tv : https://www.france.tv/france-3/occitanie/la-cuisine-des-mousquetaires/