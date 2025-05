Préparez Vos Cœurs : « Symphony on Titan » Débarque au Casino Barrière de Toulouse !

Partager Facebook

Fans de L’Attaque des Titans, rassemblez-vous pour une expérience symphonique épique ! Le Casino Théâtre Barrière de Toulouse vous invite à revêtir votre équipement tridimensionnel et à rejoindre le bataillon d’exploration le mercredi 11 juin 2025 à 20h30 pour un concert inédit : « Symphony on Titan ».

Accompagnez Eren, Mikasa et Armin dans leur lutte acharnée contre les Titans grâce à la puissance de la musique ! Le Grissini Project, un quatuor de musiciens passionnés de pop culture, vous interprétera les morceaux les plus épiques de l’animé culte d’Hajime Isayama, « L’Attaque des Titans » (Shingeki no Kyojin).

Au programme de cette soirée exceptionnelle : une véritable épopée musicale qui comblera tous les fans de l’univers SnK. Revivez les moments les plus intenses, les batailles les plus épiques et les émotions les plus fortes à travers des arrangements symphoniques vibrants et immersifs.

N’attendez plus ! Franchissez les murs Maria, Rose et Sina et plongez au cœur de l’action pour une symphonie titanesque le temps d’un concert unique en son genre. Laissez-vous emporter par la puissance des cuivres, la mélancolie des cordes et l’énergie percutante des percussions pour une soirée inoubliable dans l’univers de L’Attaque des Titans.

Infos Pratiques :

Date : Mercredi 11 juin 2025 à 20h30

Lieu : Casino Théâtre Barrière de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 45€

– Catégorie 2 : 35€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr