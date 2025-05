Laissez-vous Transporter par l’Univers Onirique et Audacieux de TRENTE au Bijou de Toulouse !

Partager Facebook

Découvrez le projet musical captivant d’Hugo Pillard ! TRENTE se produira sur la scène intime du Bijou de Toulouse le vendredi 23 mai 2025 à 21h00 pour une soirée qui promet d’être riche en sonorités uniques et en émotions.

Derrière TRENTE se cache Hugo Pillard, vidéaste reconnu et artiste actif depuis 2017. Avec son projet musical, il explore les frontières entre folk et musique électronique, jonglant avec les genres pour créer des paysages sonores originaux, où la douceur côtoie une énergie explosive.

L’univers de TRENTE est une invitation au voyage intérieur. Tantôt contemplatif, tantôt rebelle, il aborde ses thématiques avec une audace et une ambition qui ne laissent pas indifférent. Ses compositions passent à la centrifugeuse des styles, où le psych-folk rencontre la synthwave, l’indie folk se mêle à l’electronica et l’indie rock apporte sa touche distinctive. Le résultat est saisissant : une musique à la fois familière et surprenante, qui captive l’oreille et l’esprit.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir un artiste singulier, prêt à vous transporter dans un univers musical onirique et profondément personnel, au cœur de l’atmosphère chaleureuse du Bijou.

Infos Pratiques :

Date : vendredi 23 mai 2025 à 21h00

Lieu : Le Bijou, Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 14€

– Catégorie 2 : 12€

– Catégorie 3 : 9€

Réservations :

Le Bijou