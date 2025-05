Toulouse Va Vibrer au Soleil de Marseille avec Zize à la Comédie de Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Préparez-vous à une immersion totale dans l’ambiance colorée et déjantée du Sud ! L’irrésistible Zize 100% Marseillaise débarque à La Comédie de Toulouse pour deux représentations exceptionnelles les samedi 24 et dimanche 25 mai 2025 !

Originaire du cœur de la Provence, Zize n’est pas une inconnue dans le paysage local. Élue « Miss pointe rouge » sur la célèbre plage marseillaise, elle affirme même avoir flirté avec le titre de Miss France… Imaginez le tableau !

Mais Zize ne s’arrête pas là ! Sosie officiel de Madonna dans les années 80, elle n’hésite pas à ressortir ses costumes iconiques et à enflammer la scène avec des chorégraphies endiablées qui vous feront voyager dans le temps.

Et pour couronner le tout, Zize vous présentera sa famille au grand complet ! Attendez-vous à un véritable festival de personnages hauts en couleur, dignes des plus belles fresques « pagnolesques ».

Zize est un personnage à elle seule : attachante et naïve, cette quadra déjantée chante, danse, vous émeut et vous fera rire aux éclats comme jamais auparavant. Si vous avez envie d’une bouffée de soleil du midi, d’une soirée pleine de bonne humeur et de rires contagieux, vous savez où il faudra être ce week-end !

Infos Pratiques :

Date : samedi 24 mai 2025 à 19h00 et dimanche 25 mai 2025 à 18h00

Lieu : La Comédie de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs : 28€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr