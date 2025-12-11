Préparer les fêtes de fin d’année : Atelier Furoshiki et cartes écoresponsables à la Médiathèque du Grand M

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans l’optique des fêtes de fin d’année, la Médiathèque du Grand M de Toulouse propose un atelier créatif et écologique axé sur la préparation d’emballages et de cartes de vœux écoresponsables. L’événement se tiendra le mercredi 17 décembre 2025 de 14h00 à 16h00.

Cet atelier est l’occasion d’apprendre des méthodes alternatives et durables pour emballer les cadeaux. Les participants pourront s’initier à la technique japonaise du furoshiki, qui consiste à utiliser du tissu pour emballer des objets de toutes formes, offrant une alternative réutilisable et zéro déchet au papier cadeau traditionnel.

Parallèlement, l’atelier permettra de concevoir des cartes de vœux originales en utilisant des éléments végétaux et naturels. C’est une manière créative et respectueuse de l’environnement de personnaliser ses messages de fin d’année.

Cet événement, en plus d’être ludique, s’inscrit dans une démarche de sensibilisation à l’environnement, offrant des solutions concrètes pour réduire son impact durant la période des fêtes. L’accès à l’atelier est gratuit, mais il est conseillé de se renseigner sur les modalités de réservation.

Informations Pratiques – Atelier Écoresponsable