La Corrida de Noël de Toulouse : Des milliers de Pères Noël courent pour l’Hôpital des enfants

La traditionnelle Corrida de Noël de Toulouse revient ce dimanche 14 décembre 2025 pour une nouvelle édition festive et solidaire. Dès 8h30, des milliers de participants déguisés en Pères Noël envahiront les rues de la ville rose, un élan de générosité organisé au profit de l’Hôpital des enfants de Purpan.

Une Fête avant tout, un élan de solidarité ensuite

La Corrida de Noël est avant tout un événement joyeux et convivial. L’esprit de fête est au cœur de la participation : il faut d’abord, et c’est essentiel, croire au Père Noël, aimer la fête et se déguiser !

L’événement propose plusieurs formats de courses et de marches, au départ de la Place de la Daurade, pour s’adapter à tous les niveaux :

5 km course (une boucle)

10 km course (deux boucles)

5 km balade (une boucle)

10 km marche nordique ou athlétique (deux boucles)

Le succès populaire de l’événement est tel que les 3 000 inscriptions sont déjà atteintes et closes.

Une course engagée pour une bonne cause

Au-delà de l’aspect festif, la Corrida de Noël de Toulouse est une course solidaire qui s’engage aux côtés du CHU de Toulouse et de l’Institut Saint-Jacques. La mobilisation des participants permet chaque année de financer des projets innovants pour les patients, les soignants et la recherche.

En 2024, un chèque de 10 000 € a été reversé à l’Hôpital des enfants de Purpan, et les organisateurs prévoient une somme avoisinant les 15 000 € pour l’édition 2025, témoignant de l’engagement collectif croissant.

Appel aux bénévoles et informations pratiques

Même si les inscriptions sont closes, la Corrida a besoin de renfort. Pour que la fête soit pleinement réussie, l’organisation lance un appel aux bénévoles. Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec les organisateurs.

Perturbations de circulation à prévoir

La course entraînera des perturbations de circulation le long du parcours de 9h30 à 12h. Les riverains et usagers de la route sont priés de prendre note des fermetures suivantes :

Fermeture totale à la circulation : Pont du Halage de Tounis, Pont Neuf, Rue Charles Viguerie, Rue du Crucifix, Rue des Novars, Rue Arnaud Baric, ainsi que certaines intersections de la Rue du Pont Saint-Pierre.

Circulation sur trottoir pour les coureurs : Pont Saint-Michel, Rue du Pont Saint-Pierre vers Quai Lucien Lombard, Place de la Daurade.

Le parcours s’étend du Port de la Daurade, passant par la Prairie des Filtres, Cours Dillon et les quais.