Favé au Bikini : Le phénomène du rap français électrise la scène toulousaine

Le rappeur Favé, étoile montante issue du Val-d’Oise (95), est attendu au Bikini près de Toulouse le jeudi 18 décembre 2025 à 19h30. Fort d’un succès fulgurant, l’artiste vient présenter son flow instinctif, ses mélodies percutantes et son énergie contagieuse qui secouent actuellement le rap français.

Après s’être fait remarquer avec le single de diamant Urus, Favé a rapidement confirmé son talent avec un premier EP, F4, unanimement salué. Il a ensuite franchi une nouvelle étape avec l’album Il le fallait, certifié disque d’or, qui a été propulsé par des collaborations majeures. On pense notamment à Flashback (feat. Gazo), certifié disque de platine en seulement trois mois, ou encore Favela avec So La Lune. Infatigable, Favé continue d’enchaîner les succès.

L’année 2025 marque une nouvelle accélération pour l’artiste, qui a annoncé la sortie d’un nouvel album le 13 juin prochain.

Sur scène, l’ascension de Favé est tout aussi impressionnante. Après une première tournée ayant attiré plus de 270 000 spectateurs, il revient sur les routes dès l’automne, avec, en point d’orgue, un concert exceptionnel à l’Accor Arena à Paris le 5 avril 2026. Le public toulousain a donc une occasion en or de découvrir cette force vive du rap en salle avant les grandes arènes.

Informations Pratiques – Favé au Bikini