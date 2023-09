Première réussie pour le FENIX Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour son premier match de championnat, le FENIX Toulouse réussit son entrée en s’imposant face à Dunkerque (34-32) samedi au Palais des Sports.

Le FENIX Toulouse Handball, commence parfaitement la saison à domicile face à Dunkerque. Et pourtant, Toulouse n’a pas mis les bons ingrédients en début de match pour se rendre la tâche facile. C’est l’équipe de Dunkerque qui fait la meilleure entame de match, plus costauds, plus performantes en attaque, laissant nos toulousains derrière à la mi-temps (16/18)

Il aura fallu 30 mins au FENIX pour prendre son vrai rythme de jeu. Toulouse met enfin Dunkerque en échec la défense. C’est dans le dernier quart d’heure que les hommes de Danijel Andjelkovic prennent la main sur le match. Dans les cages, Jef Lettens, fait des arrêts importants ne permettant pas à Dunkerque de revenir.

Premier match, premier succès pour des toulousains prêts à recevoir Nantes le 22 septembre au Palais des Sports.

LA RÉACTION DE GABRIEL NYEMBO

« C’est un peu la même rencontre qu’il y a deux / trois mois quand j’étais de l’autre côté et qu’on est venus ici. Pareil, un gros écart à la mi-temps, le FENIX qui remonte, sauf que là le FENIX qui remonte, le FENIX qui remonte et la finalité le FENIX passe devant et il y reste et c’est tout pour mon bonheur, tout pour mon plaisir Malheureusement pour mes copains de Dunkerque, c’était eux ou nous, et je préfère bien que ce soit nous. »