Avant-Première. L’équipe du film de Toledano/Nakache présente à Toulouse

L’équipe du film « Une année difficile » sera réunie ce 12 septembre dans les cinémas Pathé Toulouse, Gaumont Labège et au CGR Blagnac. Sont attendus le duo de réalisateur Toledano/ Nakache mais aussi le trio de comédien-n-es Noémie Merlant, Jonathan Cohen et Pio Marmaï.

Toujours un événement cinématographique un nouveau Toledano-Nakache. Cet automne, le duo revient avec un nouveau long métrage après les succès d’Intouchables, le Sens de la fête ou encore Hors Normes. Pour « Une année difficile », encore un casting incroyable avec l’excellent Noémie Merlant ( Le portrait de la jeune fille en feu, L’innocent), Pio Marmai ( Les trois mousquetaires, Yannick) et Jonathan Cohen ( La Flamme, le Flambeau, Serge le Mytho…).

Les deux réalisateurs nous offrent une nouvelle comédie sur fond de questions sociétales comme lors des derniers long-métrages. Cette fois-ci, la question de l’action écologique est au coeur du film. Dans « Une année difficile », Albert et Bruno sont surendettés et en bout de course, c’est dans le chemin associatif qu’ils empruntent ensemble qu’ils croisent des jeunes militants écolos. Plus attirés par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments, ils vont peu à peu intégrer le mouvement sans conviction.

Ce nouveau long métrage de Toledano/ Nakache sera à découvrir dès le 18 octobre partout en France, mais avant, au CGR Blagnac le 12 septembre prochain en compagnie de l’équipe du film. Tout comme au Pathé Wilson Toulouse à 19H45 et 20h15 et au Gaumont Labège à 20h45 et 21h. L’équipe du film sera au rendez-vous !

