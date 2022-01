Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Stade toulousain a partagé une première bande-annonce de son film « Le Stade » prévu dans les salles de cinémas le 13 avril prochain.

Ce film, uniquement au cinéma, retracera la conquête du Bouclier de Brennus et de la Coupe d’Europe en 2021. On y verra des séquences intimes dans les vestiaires, à l’entrainement et bien sur des grands moments de joie. Patience, il faudra attendre le 13 avril !