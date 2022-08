Premier test pour le Stade toulousain à Toulon 

Partager Facebook

Ce jeudi 25 aout à 19h30, le Stade Toulousain jouera son seul match de pré-saison sur la pelouse du RC Toulon. Une opposition rouge et noire pour faire l’état des lieux des forces en présence.

Le Top 14 rouvre le 3 septembre prochain avec un très attendu Racing 92 – Castres. A dix jours du début du championnat, le Stade Toulousain jouera son premier et unique match amical à Mayol face au RCT. Après un stage de cinq jours à Loudenvielle, Ugo Mola et son staff ont décidé de faire comme l’an dernier avec cette unique rencontre dans l’optique de conserver les organismes et éviter les blessures dans une saison qui s’annonce longue. L’an dernier, Toulouse avait atteint les demi-finales en Top 14 et Champions Cup.

En face, Toulon a déjà joué un premier match face à Clermont. Les Auvergnats ont collé 40 points aux rouges et noirs. Pas de doute que devant son public, pour la présentation des joueurs, le RCT se donnera à fond pour ce choc qui annonce le retour du Top 14 !