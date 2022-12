Pour les vacances, découvrez l’exposition Van Gogh : The immersive expérience

Partager Facebook

L’exposition Van Gogh : The immersive expérience qui a ouvert ses portes dans les Espaces EDF Bazacle en juillet dernier affiche déjà un joli succès avec plus de 150 000 visiteurs. Une belle idée pour les vacances.

Le grand succès obtenu par l’exposition offrant une immersion totale dans l’œuvre du maître hollandais se confirme dans les chiffres.

Grande satisfaction pour Franck Darthou Directeur d’EDF hydro Sud-Ouest et Mario Iacampo, Directeur Artistique et CEO d’Exhibition Hub : “Nous avons créé une exposition qui a su parler à l’âme des gens comme Van Gogh le faisait. Grâce au langage simple des couleurs et des émotions, sublimé par les nouvelles technologies. Nous assistons à un phénomène marquant : chaque visiteur ne se limite pas à rester capturé par le moment qu’il vit; il ressent l’importance de pouvoir le communiquer et le partager avec les autres”.

Une expérience immersive

Van Gogh: The Immersive Experience est une expérience artistique et numérique à 360 degrés qui invite les visiteurs à se plonger dans plus de 300 croquis, dessins et peintures de Van Gogh. Ceci est rendu possible par des projections animées à grande échelle, du sol au plafond, dans une vaste zone de projection.

Côté technique, l’exposition est rendue possible grâce à une technologie “video mapping” de pointe, dans le but de créer une expérience offrant au public une compréhension nouvelle et intimiste du génie post-impressionniste et de son œuvre. Les animations ont notamment été créées en collaboration avec plus de 40 artistes numériques de renommée internationale. Elles retracent le parcours artistique de Vincent Van Gogh et plongent le visiteur dans une sélection choisie de ses plus grands tableaux.

Devant cet engouement, EDF Hydro Sud-Ouest et Exhibition Hub ont décidé de prolonger l’exposition jusqu’en janvier 2023.

Le 25 décembre, l’Exposition sera exceptionnellement à découvrir jusqu’à minuit. Le lieu adapte également ses horaires tout au long des vacances.

Billetterie : https://vangoghexpo.com/toulouse/