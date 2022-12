Le chef d’oeuvre de Mozart, « Les Noces de Figaro », au Théâtre du Capitole

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Opéra National du Capitole propose au mois de janvier 2023 de découvrir « Les Noces de Figaro » au Théâtre du Capitole de Toulouse pour plusieurs représentations.

Le chef-d’œuvre de Mozart est à l’affiche de l’Opéra national du Capitole pour six représentations. Miracle de théâtre et de musique, à la fois drôle et d’une grande acuité sur les tourments humains, Les Noces de Figaro sera confié au grand metteur en scène suisse Marco Arturo Marelli et au chef d’orchestre Hervé Niquet, spécialiste de la musique du XVIIIe siècle, qui fera ses débuts à la tête de l’Orchestre national du Capitole. Autres débuts, ceux de la mezzo-soprano Karine Deshayes qui interprétera sa première Comtesse.

Le Public toulousain a rendez-vous les 20, 22, 24, 27, 29 et 31 janvier au Théatre du Capitole Toulouse pour voir ce chef d’oeuvre.

L’histoire

Près de Séville, au Château Almaviva, à la fin du XVIIIe siècle. Figaro et Suzanne, respectivement valet et camériste du Comte et de la Comtesse Almaviva, préparent leurs noces. Mais leur joie risque d’être ternie par les audaces du Comte, prêt à tout pour séduire la future mariée. Aidés de la Comtesse, elle-même délaissée par son époux volage, Figaro et Suzanne devront faire preuve d’imagination pour déjouer les pièges d’Almaviva, éviter les chausse-trapes sournoises des Marceline, Bartholo et autre Basile, et utiliser au mieux les maladresses de Chérubin, jeune page enflammé. Rythmée par d’incroyables quiproquos, qui glissent en clin d’œil vers d’indicibles instants de mélancolie, la Folle Journée verra s’abattre les masques un à un et mettre à nu la vérité des cœurs.

Les Noces de Figaro

20, 24, 27 et 31 janvier à 20h

22 et 29 janvier à 15h

Théâtre du Capitole

www.theatreducapitole.fr

+33 (0)5 61 63 13 13

Photos : 1 – Les Noces de Figaro – crédit Patrice Nin (CP)