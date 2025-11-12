POP INTROSPECTIVE : NOCHKA ACHÈVE SON TRILOGIE AU BIJOU DE TOULOUSE !

L’artiste Nochka, figure de la nouvelle pop francophone, vient présenter le dernier volet de son projet « Paris, Capitale de la Solitude » le vendredi 14 novembre 2025 à 21h00 au Bijou !

Après avoir exploré avec une grande sincérité les thèmes puissants de la tristesse et de la colère dans ses deux premiers volets, Nochka achève son voyage introspectif avec la troisième et dernière partie de son projet, « Paris, Capitale de la Solitude », attendue au printemps 2025.

C’est forte de ce cheminement personnel et artistique que Nochka se produira sur la scène intimiste du Bijou de Toulouse.

Quand la Mélancolie Danse avec le Rythme

Dans ce dernier opus, l’artiste se dévoile plus apaisée, mais sans illusions faciles. Elle y développe une nouvelle pop où la mélancolie danse subtilement avec le rythme. Sa musique, toujours empreinte d’une grande sensibilité, est portée par des collaborations précieuses (Laurent Lamarca, Lisa Tz, BLOW, Saan, Racy J…).

Ce projet, pensé comme un véritable cheminement, retrace l’évolution d’une jeune artiste qui se cherche, doute, chute, mais se relève toujours. C’est l’occasion de découvrir une voix essentielle de la scène française, dont l’écriture touche au cœur, et dont la performance promet d’être à la fois douce et vibrante.

Informations Pratiques & Réservation