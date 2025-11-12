HILARANT ET DÉCOMPLEXÉ : « PARENTS » VOUS DONNE RENDEZ-VOUS À L’ARIA !

Le duo Mélissa Billard et Fred Menuet débarque près de Toulouse le vendredi 21 novembre 2025 pour un spectacle qui dit tout haut ce que tous les darons pensent tout bas !

Avis à la tribu ! On en appelle à tous les parents, jeunes parents, parents d’ados, grands-parents, parents d’enfant unique, de famille nombreuse ou recomposée. Darons, daronnes, expérimentés ou en devenir, ce spectacle est fait pour vous !

Le duo comique, Mélissa Billard et Fred Menuet, présente sa création percutante, « Parents », à L’Aria (Cornebarrieu). Ce spectacle est une thérapie par le rire pour tous ceux qui ont déjà prononcé la fameuse phrase : « Avant on avait des principes, aujourd’hui on a des enfants »…

La Parentalité sans Langue de Bois

Mélissa et Fred abordent la parentalité sans complexe et avec une sincérité désopilante. Oubliez les manuels de bonne conduite !

Ce spectacle, mis en scène par la talentueuse Aude Gogny-Goubert (ex Golden Moustache), est une retranscription fidèle de tout ce qu’on n’ose pas toujours dire à voix haute sur les joies, les galères et les contradictions de l’éducation.

Vous en ressortirez avec une certitude réconfortante : vous n’êtes pas tout seul à vous demander si c’est normal d’avoir laissé votre enfant manger des pâtes pour le troisième soir consécutif. C’est un spectacle écrit par des PARENTS pour des PARENTS, et ça se sent !

Informations Pratiques & Réservation