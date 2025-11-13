ÉVÉNEMENT RAP : LA FOUINE FÊTE SES 20 ANS DE CARRIÈRE AU ZÉNITH DE TOULOUSE !

Considéré comme l’un des plus grands talents du rap français, La Fouine est de retour sur scène pour un anniversaire exceptionnel le mercredi 21 janvier 2026 à 20h00 !

C’est un rendez-vous immanquable pour toute une génération ! À l’occasion de ses 20 ans de carrière dans le rap français, l’icône du genre, La Fouine, pose ses valises au Zénith Toulouse Métropole pour une date unique et explosive.

La Fouine a su marquer l’histoire et toute une génération avec ses titres emblématiques et ses paroles qui résonnent avec le quotidien de milliers de fans.

Un Voyage dans 20 Ans de Rap

De « Aller-retour » à « Drôle de parcours » en passant par les classiques « La Fouine vs Laouni » ou encore « Mes repères », cette soirée sera un véritable voyage dans la discographie dense et riche de l’artiste.

Ce concert anniversaire est l’occasion de revivre en direct ses plus grands succès et de célébrer l’héritage d’un rappeur dont l’impact sur la musique urbaine est incontestable.

Qui peut le stopper ? Personne, surtout pas lorsqu’il s’agit de monter sur scène pour fêter cet événement avec ses plus grands fans !

Informations Pratiques & Réservation