Été 2026 : La Friche Gourmande lance sa saison sur les chapeaux de roues à Gramont et Montaudran !

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C’est le signal que tous les Toulousains attendaient pour sortir les lunettes de soleil ! La Friche Gourmande annonce officiellement le lancement de sa saison estivale 2026. Avec ses deux spots emblématiques situés à Gramont et Montaudran, l’enseigne s’impose une nouvelle fois comme le poumon festif de la Ville Rose.

Au programme : un cocktail détonnant entre terrasses XXL, street-food locale, programmation culturelle quotidienne et une ambiance survoltée pour les amateurs de sport.

Deux adresses, deux ambiances : Choisissez votre camp !

Que vous soyez plutôt « cocon végétalisé » ou « esprit industriel », la Friche a de quoi satisfaire toutes vos envies de grand air.

Gramont : Le jardin d’été suspendu

À Gramont, la Friche a imaginé un véritable havre de paix de 700 m². Entre les pergolas ombragées, les terrains de pétanque et les guirlandes lumineuses qui s’allument à la tombée de la nuit, l’ambiance est résolument celle d’une guinguette chic et décontractée. C’est le spot parfait pour les familles grâce à son espace kids dédié, où les parents peuvent profiter d’un verre pendant que les enfants s’amusent en toute sécurité.

Montaudran : L’énergie brute et festive

Du côté de Montaudran, changement de décor ! Sur 800 m² de terrasse, l’atmosphère se fait plus minérale et industrielle. C’est le quartier général de la fête avec un coin DJ sets dédié. Ici, le rythme s’accélère au fil de la soirée, transformant ce food court géant en un dancefloor à ciel ouvert sous les étoiles.

Le QG incontournable de la Coupe du Monde 2026

C’est l’événement phare de cet été : le football s’invite à la Friche ! Pour cette édition 2026, les deux établissements se transforment en véritables fan zones. Grâce à l’installation d’écrans géants en intérieur comme en extérieur, vous ne manquerez aucune miette de la compétition.

Vibrer au rythme des matchs, partager l’adrénaline des buts entre amis et profiter d’une ambiance électrique : la Friche promet d’être le lieu le plus chaud de Toulouse pour supporter votre équipe favorite, une bière fraîche ou un cocktail à la main.

Une programmation quotidienne : Il se passe toujours quelque chose !

Fidèle à sa réputation de lieu de vie hybride, la Friche Gourmande ne laisse aucune place à l’ennui. Chaque jour de la semaine propose son propre rendez-vous :

Afterworks & Happy Hours : Pour décompresser entre collègues après le bureau.

Quiz & Blind Tests : Pour défier vos amis et tester votre culture générale (ou musicale).

Concerts & DJ Sets : Pour découvrir des pépites locales et danser tout l’été.

Stand-up : Pour des soirées placées sous le signe du rire.

Marchés de créateurs : Pour dénicher des trésors artisanaux le week-end.

Côté papilles, la street-food 100 % toulousaine est à l’honneur avec des corners gourmands proposant le meilleur de la cuisine de rue locale.

Informations Pratiques

Prêts à lancer votre été ? Voici où retrouver la Friche :

La Friche Gramont : 11 rue Henri Jansou, 31200 Toulouse (Proche métro ligne A).

La Friche Montaudran : 10 impasse Didier Daurat, 31400 Toulouse (Au cœur du quartier de l’Innovation).

Que vous soyez entre copains, en famille ou avec les collègues, la saison est officiellement ouverte. On se voit en terrasse ?