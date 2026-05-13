« Toulouse j’y reste » : La comédie 100% toulousaine fait trembler les murs de La Comédie de Toulouse !

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Avis à tous les amoureux de la Ville Rose et aux amateurs de fous rires incontrôlables ! Si vous pensiez avoir tout vu avec le succès phénoménal de Toulouse j’adore et ses 1000 représentations à guichets fermés, préparez-vous pour la suite. La pièce « Toulouse j’y reste » débarque sur les planches de La Comédie de Toulouse pour deux dates exceptionnelles : le samedi 16 mai et le vendredi 12 juin 2026 à 20h30.

Une ode humoristique, nerveuse et passionnée à notre belle ville, à ne rater sous aucun prétexte !

Pourquoi on ne quitte jamais vraiment Toulouse ?

C’est la question existentielle qui se cache derrière les cascades de rires de cette nouvelle création. Pourquoi Toulouse provoque-t-elle chez ses habitants, de naissance ou d’adoption, un sentiment d’amour sans fin ? Qu’est-ce qui fait que, même lorsqu’on essaie de partir, on finit toujours par y rester ?

Pour répondre à ces questions avec la mauvaise foi et l’exagération qui caractérisent si bien l’humour local, la pièce réunit un trio de choc. La pétillante et inimitable Angélique Panchéri explose littéralement dans cette comédie, parfaitement épaulée par ses deux redoutables compères : Laure Lapeyre et Patrice Ortega. Ensemble, ils brossent un portrait hilarant, piquant mais toujours affectueux des Toulousains et de leurs travers. C’est drôle, c’est survolté, c’est… Toulouse !

La patte inimitable d’Eric Carrière (Les Chevaliers du Fiel)

Derrière ce rythme effréné et ces dialogues ciselés, on retrouve la plume et la mise en scène de l’expert en la matière : Eric Carrière. La moitié du célèbre duo des Chevaliers du Fiel met tout son savoir-faire et son amour pour la région au service de cette pièce théâtrale.

Le résultat est une mécanique du rire implacable, où les gags s’enchaînent pendant près de deux heures sans laisser le moindre répit au public. Une véritable thérapie par l’humour, idéale pour décompresser et célébrer notre chauvinisme assumé !

Informations Pratiques & Réservations

Les représentations de cette troupe font très souvent salle comble. Nous vous conseillons vivement de réserver vos places en avance pour l’une de ces deux soirées printanières.

Dates : Samedi 16 mai 2026 ET Vendredi 12 juin 2026

Heure : 20h30

Durée : 105 minutes d’éclats de rire

Lieu : La Comédie de Toulouse (16 Rue Saint-Germier, 31000 Toulouse)

Public : Attention, le spectacle est déconseillé aux enfants en dessous de 7 ans.

Tarif : À partir de 23,50 €