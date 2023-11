Pluie d’avant-premières au Festival du Film de Muret

Partager Facebook

Du 11 au 19 novembre, le Festival International du Film de Muret revient pour une 11e édition pour découvrir des films en avant-première.

Le Festival International du Film de Muret, c’est le rendez-vous unique en son genre de la région toulousaine pour découvrir en avant-première les films Art & Essai, ouverts sur le monde, qui feront l’actualité des mois à venir ! Au programme, de nombreux films qui aspirent à une société plus juste et plus solidaire, voyages esthétiques, intellectuels et sensoriels, qui feront écho aux actualités brûlantes des quotidiens d’ici et d’ailleurs.

Le week-end commencera fort, puisque que le festival accorde une rétrospective de l’œuvre de la grande réalisatrice Julie Bertuccelli, invitée d’honneur du festival. Il sera aussi l’occasion de voir Double Foyer de Claire Vassé, film tournée à Toulouse et soutenu par la Région Occitanie.

Une programmation exceptionnelle !

Avec plus de 50 films au programme, le Festival du Film de Muret voit les choses en grand dès le 9 novembre avec de nombreux invités comme Max Boublil pour le film Double Foyer de Claire Vassé, Thomas Bidegain présentera Soudain Seuls, Paloma Sermon-Daï son film Il pleut dans la maison, Noée Abita présentera Première affaire, Amjad Al Rasheed pour Inchallah, un fils ou encore Felipe Galvez Haberle pour Les Colons.

En plus de la présence de cinéastes et acteurs, on pourra voir en avant première des films très attendus comme How to have sex de Molly Manning Walker, L’innocence de Kore-Eda HIROKAZU, Perfect Days de Wim WENDERS, Testament de Denys ARCAND, Winter Break d’Alexander PAYNE, Captives de Arnaud DES PALLIÈRES, Bonnard, Pierre et Marthe de Martin PROVOST ou encore Bâtiment 5 de Ladj Ly.

Pour en savoir plus et réserver vos places : https://www.cine-mermoz.fr/