Musique : Le Toulousain Will et son duo Pirogue sortent l’album « Idésia » ce vendredi

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Pirogue : Le Toulousain Will nous embarque pour une odyssée onirique avec « Idésia »

C’est la pépite musicale de la semaine ! Ce vendredi 27 mars 2026 sort « Idésia », le premier album du duo Pirogue. Une véritable invitation au voyage, entre nostalgie lumineuse et science-fiction élégante, co-pilotée par un enfant du pays toulousain.

De Toulouse à Paris : La naissance d’un duo fédérateur

Avant de fonder Pirogue, Will, chanteur et guitariste autodidacte, a fait ses premières armes sur scène dès l’âge de 12 ans à Toulouse et dans tout le Sud-Ouest. Bercé par les albums des Pink Floyd sur la route des stations de ski pyrénéennes, il s’est ensuite nourri des sonorités de My Bloody Valentine ou Stereolab.

De son côté, Paul a grandi dans une famille américaine, cubaine et française, avant de filer étudier au prestigieux Berklee College of Music à Boston puis de s’immerger dans la scène jazz new-yorkaise. C’est finalement à Paris, en 2020, que leurs trajectoires se croisent. Lors d’une soirée où Will passe des disques, Paul branche une guitare et commence à l’accompagner. L’alchimie est immédiate. Après un premier EP sorti en 2022 et salué par France Inter comme un « accélérateur de lâcher prise », les deux amis passent aujourd’hui à la vitesse supérieure.

« Idésia » : Une odyssée aérienne et groovy

Avec ce premier album, Pirogue nous ouvre les portes d’Idésia, un monde imaginaire pensé pour s’évader avec grâce. Le duo propose une musique à la fois raffinée et fédératrice , naviguant habilement entre le spleen de Brian Wilson, la sensibilité d’un Laurent Voulzy et le groove irrésistible de Khruangbin.

L’album explore des thèmes variés, allant de la douceur de l’enfance aux échappées extatiques, tout en posant un regard poétique sur l’évolution de notre monde. C’est un projet pensé pour prendre son temps, où le duo nous invite à retrouver l’expérience de l’écoute longue durée.

Un enregistrement mythique « à l’ancienne »

Pour capturer cette essence, le duo a d’abord peaufiné ses maquettes à Belleville , avant de s’enfermer pendant quatre jours dans le mythique studio de La Frette (qui a vu passer Parcels ou Fontaines D.C.). L’équipe y a privilégié une méthode de travail « à l’ancienne » : du matériel analogique, des prises directement sur bande et une large place laissée à la spontanéité.

Le résultat sonore est sublimé par un casting technique de haute volée : Maxime Kosinetz à l’enregistrement (Bon Voyage Organisation), Stan Neff au mixage (Polo & Pan, Andrea Laszlo de Simone) et Chab (Daft Punk, La Femme) au mastering.

Au final, la voix de Will se pose sur un subtil mélange de pop et de bonne humeur californienne: la bande-son idéale pour célébrer l’arrivée du printemps en terrasse ou sur les bords de Garonne.

« Idésia », le premier album de Pirogue, est disponible dès aujourd’hui sur toutes les plateformes de streaming. Écoutez-le sans plus attendre ci-dessous !

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