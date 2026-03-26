La Coupe de Robotique Junior Occitanie 2026 débarque à la Cité de l’espace !

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Coupe de Robotique Junior Occitanie 2026 à la Cité de l’espace de Toulouse !

Ce samedi 28 mars 2026, la Cité de l’espace se transforme en une véritable arène d’innovation ! Oubliez les fusées pour un instant, ce week-end, les stars seront de petits concentrés de technologie créés par les ingénieurs de demain. Organisée par l’association Planète Sciences Occitanie, la Coupe de Robotique Junior fait étape à Toulouse pour une journée de défis, de partage et de sciences.

Un tournoi de passion et d’innovation pour les jeunes

La Coupe de Robotique Junior n’est pas qu’une simple compétition : c’est l’aboutissement de mois de travail pour des jeunes passionnés âgés de 8 à 18 ans. Épaulés par leurs animateurs ou leurs professeurs, ces équipes ont conçu et programmé leurs propres robots en explorant la mécanique, l’électronique et l’informatique.

Tout au long de cette journée festive, les équipes régionales vont s’affronter lors de matchs endiablés. Le but ? Accomplir des missions précises, faire preuve de stratégie et de coopération pour engranger un maximum de points et, pour les meilleurs, décrocher leur ticket pour la grande finale nationale ! Pour le public, c’est aussi une occasion en or de découvrir les coulisses de la robotique de manière ludique et d’échanger avec des associations passionnées.

Le thème 2026 : Winter is coming ! 🐿️

Chaque année, la compétition impose un thème et des règles spécifiques. Pour cette édition 2026, l’ambiance promet d’être particulièrement amusante avec le thème : Winter is coming !

Le scénario est digne d’un film d’animation : l’hiver approche et les écureuils doivent faire leurs réserves. Problème, de méchants humains ont ramassé toutes les noisettes dans des caisses et s’apprêtent à partir avec le butin. Heureusement, c’est l’heure de la pause-café ! Les robots (qui incarnent nos courageux écureuils) n’auront que quelques secondes pour dérober les noisettes et les mettre en sécurité avant le retour des humains. Une course contre la montre haletante pour sauver l’hiver !

Informations Pratiques

Envie de venir encourager ces jeunes talents et de voir leurs robots en action ?